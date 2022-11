De zesde ster van Neymar, de sms van Romario en slechts 1 nederlaag in 4,5 jaar: Brazilië begint wel héél zelfzeker aan het WK

Falen is geen optie. Met Brazilië (om 20 uur tegen Servië) begint vandaag de absolute topfavoriet aan het WK. De sterren lijken twintig jaar na hun laatste wereldtitel gunstig te staan voor het meest succesvolle WK-land ooit. Daar zijn de Brazilianen zelf intussen ook al zo goed als zeker van. “Wij gaan die zesde ster pakken, of ze dat nu leuk vinden of niet.” Hoe het zelfvertrouwen sinds het verlies tegen de Rode Duivels in 2018 in vijf etappes crescendo ging.