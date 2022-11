Begint Portugal donderdag met of zonder Cristiano Ronaldo (37) aan het WK? Voor het eerst sinds het begin van zijn interlandcarrière in 2003 bestaat er twijfel over zijn statuut als onbetwiste basisspeler. Zijn de Portugezen beter af zonder CR7? Zijn houding naast het veld, maar vooral ook zijn prestaties op het veld bewijzen dat het stilaan genoeg is geweest.