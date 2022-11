“Als er geen sfeer is, dan creëren we die maar zelf”: hier liep de keet wél helemaal vol voor de Rode Duivels

En dan barstte de WK-gekte toch los in Gent, een beetje alleszins. Zo’n zeshonderd supporters van de Rode Duivels kwamen woensdagavond samen in ZwartWit, aan de Ghelamco Arena, om de openingsmatch van de Belgen te zien. De sfeer zat er, ondanks de temperaturen, toch aardig in.

Een WK in de winter? Geen probleem, vonden ze bij ZwartWit. De combinatie met voetbal is door de locatie vlak bij de Ghelamco Arena sowieso al niet ver te zoeken, maar voor de Rode Duivels gaan ze nog een stapje verder. Het grote terras is volledig overdekt en wordt in winterse sfeer gehuld: denk maar aan een glühweinkraampje, een jeneverbar en winterbarbecue.

Honderden Duivelfans trokken woensdag naar de Ottergemsesteenweg. Al voor de match zat de sfeer er goed in. Een verdwaalde Iljooo was eerst nog te horen. Daarna volgende het volkslied. “Met de maten gaan we altijd op één plek supporteren”, zegt Bo De Meyere (22). “De aanloop naar het WK bracht niet dezelfde de sfeer, maar die creëren we dan maar zelf.”

Tegen 20 uur de aanvang van de match was de spanning te snijden en zat Zwart Wit al stampvol. “We hebben plaats voor 600 mensen en die gaan allemaal bezet zijn”, zegt organisator Jean-Michel Teerlinck. “De sfeer is top en als we gaan winnen zal het nog een stevige afterparty worden.”

Voor wie het buiten toch wat te koud is staat er binnen in het restaurant ook een groot scherm. Voor de match en tijdens de rust zorgt een dj voor een uitgelaten sfeer en na afloop volgde een afterparty in club Wit. Een ticket kost vijf euro, maar je krijgt er sowieso al een drankje bij.

