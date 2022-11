Thibaut Courtois is weer eens de “Belgian Wall” en pakt penalty op WK tegen Canada, supportersdorpen worden helemaal gek

Club Brugge-speler Tajon Buchanan kreeg een schietkans in de zestien, maar zijn volley dwarrelde via een Rode Duivel in de handen van Thibaut Courtois. Dat gebeurde echter via de arm van Yannick Carrasco en dus greep de VAR in. Penalty voor de Canadezen.

Sterspeler Alphonso Davies zette zich achter de bal en aasde op de allereerste Canadese WK-goal ooit. De winger van Bayern München krulde de bal met z’n linker naar de rechterhoek, maar Thibau Courtois stond pal en hield zijn netten schoon. Goed voor zijn eerste penaltysave voor de nationale ploeg (1 op 9 nu) en de eerste Belgische WK-penaltyredding sinds 1966.

© REUTERS

© BELGA

© AP

