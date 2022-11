FAVV waarschuwt voor online voedingssupplementen: “Zonder dat je het weet, neem je viagra”

Volgens onderzoek van Eurostat koopt liefst 23 procent van de Belgen al eens medicijnen of voedingssupplementen via het internet. Wat meer is dan het online bestellen van maaltijden (19 procent). “Daarom willen we nu waarschuwen voor de risico’s”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV. “Er zijn fraudeurs die producten verkopen die misleidend, verboden of zelfs schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo stelden we in 2021 tijdens een steekproef vast dat van de 74 voedingssupplementen er dertien niet voldeden aan de Europese regelgeving. Bij een andere analyse van 39 postpakketjes met supplementen die van buiten de EU ons land binnenkwamen, bleken er zelfs dertig niet conform te zijn.”

“Vaak omdat ze niet voldoen aan de gemaakte beloftes. Er zit meer of minder in van de werkzame stof of van de vitamines, dan wat op de verpakking staat. Wat problematisch kan zijn. In het ene geval krijg je minder binnen dan wat moet, in het andere geval te veel. Maar we troffen in sommige producten ook de stoffen sildenafil of sibutramine aan. Buiten de EU zijn die soms nog toegelaten, maar hier zijn ze verboden in voedingssupplementen én zeker niet zonder risico.”

“Sildenafil kennen we als Viagra”, legt toxicoloog Jan Tytgat (KUL) uit. “Mensen met een hoge bloeddruk moeten daar wel mee oppassen. Sibutramine is dan weer een geneesmiddel om overgewicht te behandelen. Dat werkt in de hersenen – opletten dus voor afhankelijkheid – en geeft de persoon een verzadigd gevoel. Maar dit is niet aangewezen voor psychiatrische personen of mensen met een hoge bloeddruk.”

In deze honingbereiding zat het bestanddeel van Viagra — © favv

“Daar schuilt hem net het gevaar”, zegt Bonte. “Die bestanddelen worden niet altijd vermeld op verpakkingen. Je koopt een supplement dat belooft dat je erdoor afvalt, maar je haalt dus eigenlijk een niet zo onschuldig middel in huis tegen overgewicht. In chocolade, een kruidenpasta of een product op basis van honing – stuk voor stuk beloofden ze het libido te verhogen – troffen we dan weer sildenafil aan. Zonder dat je het weet, neem je dan Viagra.”

Ook in deze chocolade zat het bestanddeel van Viagra — © red

Het FAVV geeft tips om risico’s te vermijden. “Als je een product buiten Europa koopt én er bestanddelen vermeld worden, check dan eens of die hier wel toegelaten zijn. Vaak vind je dat makkelijk online, maar vraag desnoods advies aan de eigen arts of apotheek. Check ook wat er allemaal op de site staat over het product. In principe moet daar de lijst staan met alle ingrediënten, de allergenen of de waarschuwing dat het buiten bereik van kinderen moet blijven. Is dat niet zo, dan koop je het beter niet. Reviews van klanten kunnen ook interessant zijn. En zoek als je twijfelt informatie op over het bedrijf. Online verkopers moeten verplicht de naam en adres van het bedrijf, de contactgegevens of het ondernemingsnummer vermelden op de site. Vind je die niet terug, vertrouw het dan ook niet.”