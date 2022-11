Levende rosse kat in koffer gevonden op luchthaven van New York

Op de luchthaven van New York heeft het personeel een rosse kat gevonden in een koffer. Volgens de passagier was het beestje zonder zijn medeweten in de koffer gekropen. Dat schrijft CNN.

Medewerkers van de JFK-luchthaven in New York moesten afgelopen week twee keer kijken toen ze de X-raybeelden van een koffer zagen. Daarin zaten niet alleen slippers en een fles wijn, maar ook iets dat wel erg veel weg had van een kat.

Toen het luchthavenpersoneel de koffer van de band haalde en die opende, zagen ze ook effectief een rosse kat. Levend en ‘wel’. Op de luchthaven zien ze wel vaker vreemde voorwerpen in reiskoffers, maar “het is toch uitzonderlijk een levend dier te vinden in een ingecheckte koffer”, zei woordvoerder Lisa Farbstein.

De passagier verklaarde aan het luchthavenpersoneel dat het niet zijn kat was, maar wel van iemand anders in zijn huishouden. Hij suggereerde dat de kat, waarvan zelfs wat rosse vacht tussen de rits te zien was, onopgemerkt in de koffer gekropen was. De bewuste passagier kon pas een dag later op het vliegtuig stappen, dit keer zonder kat.

Reizen met een kat is mogelijk, maar het diertje moet dan wel in een aparte draagzak en gescreend worden.

