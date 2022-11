Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib draagt ‘One Love’-band bij WK-match Rode Duivels

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is woensdagavond aanwezig in het Ahmad Bin Ali-stadion om er de Rode Duivels aan te moedigen in hun eerste wedstrijd van het WK in Qatar tegen Canada. De minister draagt er de inmiddels controversiële ‘One Love’-band om haar arm, zo is te zien op foto’s, waar ze aan de zijde van FIFA-voorzitter Gianni Infantino te zien is in de tribune.