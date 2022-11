Meteen zwaarste groepsmatch voor Brazilië en WK-debuut voor Real Madrid-revelatie van Uruguay: dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten van het WK.

Welke matchen staan op het menu?

11u00 Zwitserland-Kameroen

14u00 Uruguay-Zuid-Korea

17u00 Portugal-Ghana

20u00 Brazilië-Servië

Welke partij moet u zeker volgen?

De wedstrijd tussen Brazilië en Servië mag u niet missen. En niet alleen omdat de Brazilianen een heerlijke ploeg hebben. Ook naar de Serviërs is het uitkijken met onder meer toppers als Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Dusan Tadic (Ajax) en Dusan Vlahovic (Juventus). Achter de naam van Aleksandar Mitrovic (Fulham, ex-Anderlecht), die Servië eigenhandig naar het WK loodste, stond tot voor kort een vraagteken, maar hij lijkt net op tijd fit te zijn na een enkelblessure. Voor Brazilië wordt dit normaal gesproken de moeilijkste groepswedstrijd.

Dusan Vlahovic. — © REUTERS

Welke speler moet u in de gaten houden?

Federico Valverde is de speler van het moment bij Real Madrid - hij zit dit seizoen al aan acht doelpunten en vier assists. In 2018 werd hij nog gepasseerd door de bondscoach, nu staat de 24-jarige middenvelder voor zijn eerste WK met Uruguay. Hij staat bekend om zijn fantastisch afstandsschot en zou dus weleens voor spektakel kunnen zorgen.

Federico Valverde. — © Getty Images

Als hij niet scoort, dan heeft Uruguay nog wel wat opties. Luis Suarez (35) en Edinson Cavani (35) zijn er nog bij, terwijl er met Darwin Nunez (23) ook al een nieuwe topspits klaarstaat.

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

De Portugees Rafael Leao (23) verbrak in 2018 zijn contract bij Sporting CP nadat boze supporters het trainingsveld bestormden. Nu bestormt de vleugelaanvaller zelf de wereldtop. Vorig seizoen was hij dé man in het kampioenenjaar van AC Milan met twaalf goals en veertien assists. Dit seizoen zit hij alweer aan zeven goals en negen assists. Meerdere Europese topclubs trekken aan zijn mouw. Bij de Portugese nationale ploeg is de concurrentie groot, maar kan hij ook wel een belangrijke rol spelen.

Rafael Leao. — © AFP

Wat gebeurt er naast het veld?

De Rode Duivels genieten van een dagje zonder persconferentie na hun eerste wedstrijd tegen Canada. Er zal veel tijd zijn voor recuperatie en ontspanning.