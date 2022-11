Waarom draagt Thomas Meunier zo’n gek masker tijdens WK in Qatar?

Meunier moest lange tijd werkloos aan de kant zitten bij Borussia Dortmund nadat hij eind oktober gekwetst raakte tijdens de bekermatch tegen tweedeklasser Hannover 96. In de 63ste minuut moest hij vervangen worden, nadat hij in gezicht geraakt werd. Hij liep toen een jukbeenbreuk op en moest geopereerd worden. Even werd er gevreesd voor het WK, maar Meunier is er dan toch bij in Qatar.

En dat met de hulp van een gezichtsmasker dat gemaakt is om hem te beschermen. Normaal is er in België maar één bedrijf – Vigo uit Wetteren – dat zulke maskers op maat maakt uit carbon of uit een speciaal soort plastiek, maar het gezichtsmasker van Meunier werd in Duitsland vervaardigd.

Het is een gesofisticeerd hulpstuk. De plaats van de breuk wordt meestal opengelaten waardoor de gevoelige plaats gespaard wordt als het gezicht een nieuwe klap incasseert. De drukpunten zitten elders op de schedel. De ogen worden ook zo vrij mogelijk gelaten zodat het zicht niet te veel wordt belemmerd en vrij ademhalen is ook mogelijk.

