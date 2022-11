2: Samen vier weken in hetzelfde huis, volg onze reporters ter plekke in ‘Casa Qatar’: “Gelukkig was Bart Lagae bij de scouts”

Vier journalisten van het Nieuwsblad, eentje van De Standaard en eentje van het Belang van Limburg doen aan co-housing in Qatar. In deze rubriek polst Koen Van Uytvange vanop het thuisfront naar hun gezondheidstoestand.

Hallo, Jürgen Geril. Hoe is het ginds?

“Zoals ik ook al in Sjotcast zei: zes mannen die plots onder één dak wonen, dat voelt aan als Blind getrouwd. Zeker als je die in de privésfeer van haar noch pluim kent. Maar vandaag is het feest in de Casa. Pieter-Jan Calcoen is drie jaar getrouwd. En niet blind.”

Wat kreeg hij cadeau? Gezelschap in dat tweede bed van hem?

“Een goed ontbijt. Alleen zijn kippeneieren hier niet te verkrijgen. Bart Lagae heeft voor hem dan turkey eggs gekocht. Kalkoeneieren. Pieter-Jan was vanochtend bij het ontbijt dus redelijk geklutst.”

Wordt Pieter-Jan een beetje gepest?

“Hij krijgt constant op zijn doos, ja. Hij heeft een spelletje UNO mee. Om het te spelen hadden we nog geen tijd. Om dat voortaan Calcoeno te dopen wél. Dolle ambiance, hier. Maar misschien krijgt hij het straks op zijn heupen en moeten we hem minder viseren. Tja, hij is overgekomen van Het Laatste Nieuws. Dan zoek je het zelf natuurlijk.”

Dus Yanko Beeckman, het groentje, sparen jullie?

“Ja. Het enige lastige is dat hij elke ochtend eerst een bericht moet sturen: De kust is veilig, jullie zijn welkom in mijn kamer. De living dus. Pas dan kunnen we ook de wc doortrekken. Tussen middernacht en acht uur mag dat niet. Dat maakt zo gigantisch veel lawaai dat iedereen dan wakker is. Dus zodra Yanko het signaal geeft, schiet de Casa in gang. Alles wordt hier zéér minutieus gepland. (lacht) Vandaag heeft Ludo Vandewalle zelfs een wasje gedaan. Blij dat hij het doet. Ik heb dat nog nooit gedaan. En dat aan Bart Lagae overlaten, kan gevaarlijk zijn.”

Waarom?

“Wel, een koffieapparaat hebben we niet. En Nescafé is Bart te min. Gelukkig was hij bij de scouts en is hij daardoor inventief. Bart sneed de top van een plastic fles, zette die omgekeerd in een grote maatbeker en stopte er een koffiefilter in. Zo hadden we vanochtend naast kalkoeneieren ook echte koffie. Een journalist van De Standaard in huis hebben, het kan een gerief zijn. Maar de was? Hij zou wellicht de vuile kledij in de gootsteen soppen. Té scouts moet het hier niet worden.”