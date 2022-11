Mysterie blijft drie maanden na brandstichting in Aarschots rusthuis

Drie maanden nadat een onbekend persoon brand stichtte in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot, is er nog steeds geen spoor van de dader.

De 88-jarige Jef Bruyninckx overleefde de brand niet. De ontslagen rusthuisdirecteur Ivo Deckers reageert voor het eerst: “De brandstichting is afschuwelijk; ik heb hier niks mee te ­maken”.

“Het nieuws van de brand heb ik pas op zaterdag 23 juli vernomen. Op maandag 25 juli heb ik onmiddellijk contact opgenomen met de politie en mijn situatie verduidelijkt. Op vrijdag 29 juli ben ik voor het eerst sinds 18 juli teruggekeerd naar Aarschot voor mijn getuigenverklaring bij de politie. Er werd en wordt mij niets ten laste gelegd.”

“De niet-aflatende pogingen van de media om mij te contacteren beschouwde ik als pogingen om een reactie te krijgen van de directeur (die ik toen al niet meer was) en liet ik aan mij voorbij gaan om mijn stervende moeder in een serene sfeer te verzorgen in mijn ouderlijk huis, meer dan 50 km van Aarschot verwijderd.”

“Verder betwist ik ten stelligste mijn zogenaamde ‘koppige stijl van leidinggeven’ zoals in de berichtgeving werd beweerd. Het bieden van de best mogelijke zorg voor de bewoners was steeds mijn doel. Op mijn vraag voor een ernstig overleg om de redenen van de beweerde problemen te bespreken, is niet ingegaan. Ik zal ­daarom niet nalaten een procedure wegens ­willekeurig en kwaadwillig ontslag te starten.”