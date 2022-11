Dolle ambiance in stadscentrum Leuven tijdens eerste Duivelsmatch

In het Depot en de Manhattan was dat voor uitverkochte zaal op groot scherm. Maar ook de vele kleine televisieschermen lokten heel wat fans. Of het nu was met een frietje in frietcafé Etoile D’Or, volledig uitgedost in de Belgische driekleur in café Sport of warm aangekleed voor een van de vele televisieschermen op de Oude Markt. De sfeer zat er overal goed in, en dat werd er alleen maar beter op dankzij de winst van de Duivels.

© hsb

© hsb

© hsb