VS vrezen dat Russen mogelijk chemische wapens zullen inzetten in Oekraïne

Als de Russen terrein blijven verliezen in Oekraïne, zullen ze mogelijk chemische wapens inzetten. Het kan onder meer gaan om het gif dat is gebruikt tegen de Russische Kremlin-tegenstander Aleksej Navalny.

Het is al eerder gezegd dat het Kremlin naar chemische wapens zou kunnen grijpen wanneer ze grote verliezen lijden in Oekraïne. Het Amerikaanse Politico baseert zich nu op zes niet nader genoemde ingewijden bij de Amerikaanse regering om er opnieuw voor te waarschuwen.

De functionarissen, die op anonimiteit stonden, geloven niet dat er een onmiddellijke dreiging is, maar ze zeggen dat Moskou de stap kan zetten en ook wellicht zou durven zetten als het zich verder moet terugtrekken.

De Russische president Vladimir Poetin zou eerst chemische wapens gebruiken en pas daarna eventueel zijn toevlucht nemen tot kernwapens.

Volgens Politico zou het onder andere kunnen gaan om hetzelfde gif dat Rusland gebruikte tegen Kremlin-tegenstander Aleksej Navalny.

Novitsjok

In zijn lichaam vonden artsen sporen aan van het zenuwgif novitsjok.

Novitsjok is eigenlijk een verzamelnaam voor een bepaalde groep zenuwgassen. In de jaren 70 en 80 werd het in de toenmalige Sovjet-Unie als chemisch wapen ontwikkeld.

De Verenigde Staten hebben geen informatie die suggereert dat er een chemische aanval in Oekraïne op til is. De ingewijden verwachten eerder dat de gevechten tijdens de wintermaanden zullen stoppen, en er voor beide zijden op het slagveld dus niet veel verandert. Maar in het geval van aanhoudende verliezen, of een volledige ineenstorting van het Russische leger, sluiten topambtenaren de escalatie niet uit.

De Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten weigerde Politico commentaar te geven.

