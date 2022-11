We vroegen om te vlammen. Dat hebben de Rode Duivels niet gedaan. Canada stal de harten, maar de Duivels hebben de drie punten. Dankzij Thibaut Courtois en Michy Batshuayi. Opdracht volbracht dan maar, zeker? Winnen tegen Marokko en de Rode Duivels zitten in de tweede ronde. Maar zover is het nog lang niet. België moet dringend beter gaan spelen.