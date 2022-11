De Bengeltjes in Denderleeuw. — © Fred Debrock

“De uitbater sloeg mijn dochter en liet haar drie uur onophoudelijk wenen.” Een papa getuigt anoniem over het incident dat de rechtstreekse aanleiding was om crèche De Bengeltjes in Denderleeuw te sluiten. Een geluidsopname, bezorgd aan het Agentschap Opgroeien, bracht de feiten aan het licht. “Ik laat het hier niet bij. Ik stap sowieso naar de politie.”