Bondscoach Roberto Martinez zit met dubbel gevoel na zege tegen Canada: “Technisch onze slechtste wedstrijd op een toernooi”

“Ik ga niet zeggen dat dit de slechtste wedstrijd van ons op een toernooi was”, aldus de bondscoach. “Op technisch vak misschien wel. Maar we winnen, dan kan je moeilijk zeggen dat het een slechte wedstrijd was. We moeten de goede dingen ook zien. We speelden met overtuiging, iedereen werkte voor elkaar en we kregen geen doelpunt binnen. Dat is heel belangrijk op een toernooi. Zo win je wedstrijden. We hebben een goede doelman en dat was nodig. We deden veel dingen die we hadden afgesproken niet goed. We zetten te weinig druk, we hielden de bal niet lang genoeg bij ons… We gaven de ruimte aan Canada en dat was precies wat ze wilden. Ik was blij met de invallers. Met Onana en Meunier kregen we meer fysieke présence.”

Martinez had geen moeite om toe te geven dat de Duivels wel heel goed wegkwamen. “Canada was beter. Ze waren heel duidelijk in wat ze wilden doen, ze hebben heel veel snelheid. Om eerlijk te zijn hebben we een andere kant van ons spel moeten laten zien. Ik ben wel verheugd dat we de wedstrijd wonnen op grinta, op ervaring en dankzij de kwaliteit van onze doelman, die ons in de wedstrijd hield. De overwinning vandaag is voor mij belangrijker dan een overwinning en goed spelen. Dit is een toernooi waarin je moet groeien door dit soort wedstrijden te spelen. Er zijn ook toplanden die wedstrijden verliezen. Het is een ongelooflijk voordeel om in het toernooi te kunnen groeien met overwinningen. We moeten de overwinning appreciëren, maar ook realistisch zijn. We speelden niet goed, dat is duidelijk. Maar we hebben veel waarop we kunnen bouwen. Dit is een toernooi en daar moet je rekening mee houden. Een eerste wedstrijd is altijd moeilijk. Het zijn eigenlijk twee toernooien. Nu zijn we aan het eerste bezig, vanaf de tweede ronde is er een tweede wereldbeker. Ik ben niet blij met de prestatie, maar denk ook aan de tegenstander. Die was sterk.”

Dan was er nog de irritatie van Kevin De Bruyne. Veel armgebaren, met het hoofd schudden. “Dat is nu eenmaal zo in een wedstrijd waarin het niet draait zoals het zou moeten. Het zou me pas verontrusten mocht hij niet met zo’n prestatie niet gefrustreerd zijn. Hij weet ook dat het beter moet. Meer is er niet aan de hand. Hij is een winnaar die vreesde dat deze wedstrijd verloren zou gaan.” (lvdw)