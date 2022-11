Hij verviervoudigde de winst, maar toch wordt excentrieke Gucci-baas aan de deur gezet

“Vandaag eindigt een uitzonderlijke reis van bijna 20 jaar lang”, aldus de 49-jarige Alessandro Michele woensdagavond. De Italiaan, die in 2002 op vraag van Tom Ford voor Gucci kwam werken, was sinds 2015 de creatieve directeur van Gucci. Het beroemde modelabel stond tot voor zijn komst symbool voor sexy en vrouwelijke ontwerpen, verfijnd met ook een vleugje jet-set.

Waarna dus in 2015 de excentrieke Alessandro Michele het plots tot creatief directeur schopte: een man met lange haren en baard, hippiekleren, in combinatie met schijnbaar bijeengeraapte juwelen en armbanden. Er ging een schokgolf door de Gucci-gebouwen.

Michele samen met superster Harry Styles. — © WireImage

Maar de gok van het Franse moederhuis Kering – met aan het hoofd François-Henri Pinault – draaide goed uit. Het langzaam ingeslapen Gucci kwam opnieuw onder stoom te staan, waarbij Alessandro Michele het Italiaanse luxemerk opnieuw aansluiting deed vinden bij een jonger publiek, én ook bij een schatrijk Aziatisch publiek.

Wat het modelabel geen windeieren legde: de jaren erop verviervoudigde de winst. Maar dan kwam corona, eindigde vervolgens corona, trok de modebusiness opnieuw aan, maar bleef Gucci qua zakencijfer ver achter op de rest van het veld.

Volgens het modeblad Women’s Wear Daily had het Gucci-management er daarom de voorbije maanden bij Alessandro Michelle op aangedrongen bij zijn creaties nieuwe, artistieke wegen in te slaan. Zo zou met name de belangrijke Aziatische markt zijn uitgekeken gewest op wat er bij Gucci aan ded rekken hing. Maar die nieuwe ontwerpen zouden het management niet hebben overtuigd.

Ook grote baas Pinault zou hebben aangegeven dat het bij Gucci tijd was voor “verandering.”

Waarom? Omdat de rek eruit was. Na 5 vette jaren probeerde Michelle de groei van het Gucci-label nog verder op te poken via tal van samenwerkingen met restaurants of zelfs het sportmerk Adidas. Wat niet wegnam, volgens de moderecensenten van The New York Times dat zijn nieuwe ideeën en ontwerpen eerder een geeuw opwekten dan ook maar het minste verlangen.

Wat gaan popsterren zoals Harry Styles en Jared Letho nu dragen, vroeg diezelfde New York Times zich woensdag af. Wie Alessandro Michel bij Gucci opvolgt, is nog onduidelijk.