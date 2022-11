Moskou maakt verslaggeving over protesten nog moeilijker, zegt Amnesty

Een geavanceerd systeem dat sinds de start van de invasie in Oekraïne nog werd aangescherpt, maakt elke vorm van verslaggeving over protesten in Rusland door journalisten of onafhankelijke waarnemers nog moeilijker. Ze riskeren beperkingen en ernstige represailles. Dat besluit mensenrechtenorganisatie Amnesty International donderdag in een nieuw rapport.