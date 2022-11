Zwitserse bondspresident op staatsbezoek in België

De bondspresident en zijn vrouw worden donderdag onthaald op het Paleis, daarna leggen ze een krans neer op het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel en brengen ze een bezoek aan het federaal parlement. Er staat ook een ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open VLD) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) op het programma. Samen met de Zwitserse first lady en koningin Mathilde gaan de koning en de president ook naar het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel.

Vrijdag brengt het Zwitserse staatshoofd een bezoek aan de Luikse Sint-Pauluskathedraal, het Groot Begijnhof in Leuven en het Leuvense Health House, alvorens het staatsbezoek af te sluiten met een concert in Bozar.

Sinds koning Filip in 2013 de troon betrad, zijn er zeven inkomende staatsbezoeken geweest, het laatste van Oostenrijks president Alexander Van der Bellen in maart. Het wordt de eerste officiële ontmoeting tussen koning Filip en Zwitsers bondspresident Cassis.