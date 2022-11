Braziliaans kiestribunaal wijst aanvechting kiesuitslag door partij van Bolsonaro af

In Brazilië heeft het hoogste verkiezingstribunaal het verzoek afgewezen van de partij van de weggestemde president Jair Bolsonaro om de verkiezingsuitslag te herzien.

De Liberale Partij (PL) heeft geen enkel bewijs geleverd van de vermeende fraude, verklaarde de rechtbankvoorzitter Alexandre de Moraes woensdag. Hij legde de verzoekende partij ook een boete op van 23 miljoen reais, omgerekend zo’n 4,12 miljoen euro, omdat ze zich “schadelijk” en “onverantwoord” zou hebben opgesteld door een juridisch geschil te willen uitlokken.

Bij de verkiezingen op 30 oktober behaalde voormalig president Luiz Inácio Lula da Silva in de tweede ronde een nipte overwinning op zijn rechtse rivaal, uittredend president Bolsonaro. Bolsonaro heeft zijn nederlaag echter nooit expliciet toegegeven. Al voor de stembusslag had hij herhaaldelijk zijn twijfels geuit over het kiesstelsel en liet hij doorschemeren dat hij de uitslag misschien niet zou erkennen.

Ruim drie weken na de verkiezingen diende de Liberale Partij (PL) een verzoekschrift in bij het hoogste verkiezingstribunaal om een deel van de uitgebrachte stemmen ongeldig te laten verklaren. Dat meldde partijleider Valdemar da Costa dinsdag. Bolsonaro’s partij betwijfelde of alle elektronische stemmachines goed hadden gewerkt.