Woning beschoten in Wilrijk, vermoedelijk verdachte opgepakt in Nederland

In de Klaproosstraat in Wilrijk is woensdagnacht een woning beschoten. Er zou ondertussen een verdachte opgepakt zijn in Nederland. Hetzelfde pand werd exact een week geleden al geviseerd met vuurwerk.

Bewoners van de Klaproosstraat in Wilrijk belden woensdagavond laat naar de politie omdat ze verschillende schoten gehoord hadden. De politie kwam massaal ter plaatse en kamde de omgeving uit, in de straat bleek verschillende keren geschoten te zijn op dezelfde woning die een week eerder al geviseerd werd met zwaar vuurwerk. Ook deze keer raakte niemand gewond. Volgens onze informatie werd enige tijd na de schietpartij een verdachte opgepakt in Nederland.

De Klaproosstraat werd afgesloten, het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

In de geviseerde woning in de Klaproosstraat woont de zaakvoerder van het eethuis Poké For You. Die zaak in de Sint-Bavostraat, op een boogscheut van de Klaproosstraat, werd eind vorige maand al eens geviseerd. Onbekenden gooiden toen drie molotovcocktails naar binnen en het eethuis brandde volledig uit. Een bewoner van de bovenliggende appartementen raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis.

Ook een link met de aanslag van vorige week dinsdag in dezelfde Sint-Bavostraat wordt onderzocht. De gevel van een appartementsgebouw werd daar beschoten, gevolgd door de ontploffing van een explosief. Een jong gezin dat op de gelijkvloerse verdieping woonde, kreeg toen twee kogels in de living. In een van de bovengelegen appartementen woont iemand met dezelfde achternaam als de zaakvoerder van Poké For You.

De aanslagen zouden volgens bronnen in het milieu gericht zijn tegen de zoon van de geviseerde familie E.J. Die man zou een interessante functie hebben voor criminele organisaties op een drugsgevoelige containerterminal in de haven van Antwerpen.

