Kwetsbare gezinnen krijgen volgende week premie van 100 euro per kind

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben zullen maandag 28 november 100 euro extra per kind krijgen op hun rekening. De premie, die deel uitmaakt van het Groeipakket, wordt uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen die nu al een sociale toeslag krijgen en moet deze gezinnen helpen nu het leven duurder wordt. “Ze zijn extra kwetsbaar en dus willen we naast de index op de kinderbijslag ook een vast bedrag van 100 euro per kind geven”, laat minister Hilde Crevits weten. “Op maandag 28 november zal dat bedrag op de rekening van de mensen staan. En volgend jaar komt er opnieuw zo’n premie”, klinkt het nog.

Woensdagavond werd door het Vlaams Parlement het licht op groen gezet voor de premie. De gezinnen moeten daar niets voor doen, de betaling zal automatisch gebeuren. Begin mei zal een nieuwe uitbetaling volgen.