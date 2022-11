Vrouw vergist zich van pedaal en rijdt met auto tegen eigen woning: schade is groot, gevel moet gestut worden

De brandweer moest woensdagavond een woning stutten in Koekelare nadat een vrouw haar auto op de oprit wilde parkeren maar zich daarbij wellicht van pedaal vergiste of een verkeerd manoeuvre maakte. De wagen schoot vooruit en boorde zich in de gevel van haar eigen huis. De schade is groot.

In de gevel zat een groot gat. — © jhm

Het voorval deed zich woensdagavond voor om 21.10 uur in de Moerewegel in Koekelare. De bestuurster van een Jaguar I-Pace was thuis gekomen en wilde zich op haar oprit parkeren. Wat er dan gebeurde is niet helemaal duidelijk maar wellicht maakte de vrouw een verkeerde beweging en vergiste ze zich van pedaal. De wagen schoot opeens vooruit en reed door een kleine voortuin met twee lage haagjes. Vervolgens boorde de auto zich tegen de gevel van haar eigen woning. De schade was meteen groot. Er zat een gat in de gevel en een raam hing volledig los. Bij de klap raakte de vrouw niet gewond en ook in het huis vielen geen slachtoffers. De brandweer werd opgebeld om de gevel te komen stutten. Bij aankomst van de brandweer stond de beschadigde Jaguar intussen al terug achteruit op de oprit. De zware auto was wellicht nog rijvaardig genoeg om die van de gevel weg te zetten.

Connector elektrische wagen

“Bij onze aankomst stond de wagen inderdaad terug op de oprit”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare. “We zagen dat het om een elektrisch model ging. Daarom inspecteerden we meteen of er geen brandgevaar was en of er geen rook uit de gehavende motorkap kwam. Dat bleek niet het geval. We maakten wel meteen de hoofdconnector los die in verbinding staat met de batterij zodat daar geen problemen ontstonden. Die batterij bevindt zich dan wel niet vooraan de auto maar je weet maar nooit. Daarna ruimde we de bakstenen aan het huis op. De wagen raakte de voorgevel aan het raam en net naast de voordeur. Daarachter zit een dwars geplaatste muur die de woonkamer met de inkomhal scheidt. Die was grotendeels vernield en braken we verder af zodat we de hele constructie konden stutten. Daarna hebben we de gevel terug dichtgemaakt.” De Jaguar werd getakeld en de politie deed de nodige vaststellingen.

Ook de Jaguar liep flinke schade op. — © jhm

Jelle Houwen