Hervormingsgezinde oppositieleider wordt premier in Maleisië

De hervormingsgezinde oppositieleider Anwar Ibrahim is benoemd tot eerste minister van Maleisië. Dat heeft het koninklijk paleis donderdag laten weten. Zo komt er een einde aan de onzekerheid die was ontstaan na de parlementsverkiezingen van vorige zaterdag en waarbij geen enkele van de drie grote coalities in het Zuidoost-Aziatische koninkrijk een meerderheid had behaald.

De 75-jarige Anwar was tot nog toe de belangrijkste oppositieleider in Maleisië. Hij legt later donderdag de eed af als premier. Na de bekendmaking veerde de beurs in Maleisië op. De stijging met ruim 3 procent was de grootste in twee jaar tijd.

Pakatan Harapan, de hervormingsgezinde en multi-etnische coalitie onder leiding van Anwar, haalde met 82 zetels het beste resultaat bij de parlementsverkiezingen. Maar dat bleef een eind verwijderd van de absolute meerderheid, in een parlement met 222 zitjes.

De koning van Maleisië ontbood Anwar en voormalig premier Muhyiddin Yassin, wiens coalitie Perikatan Nasional tweede eindigde bij de verkiezingen met 73 zetels, woensdag op het paleis. Volgens Muhyiddin vroeg de vorst aan de twee mannen om een “regering van nationale eenheid” te vormen. Premier worden, was al een kwarteeuw een droom van Anwar.

