Nieuwe Pokémon-games bezorgen Nintendo verkooprecord

Nooit eerder kende een game van Nintendo zo’n succesvolle start, op eender welk platform van het bedrijf. ‘Pokémon Scarlet’ en ‘Pokémon Violet’ zijn twee identieke spellen, op verschillen in personages en verzamelobjecten na. Ze werden gelanceerd op 18 november.

In thuisland Japan werden er vier miljoen exemplaren verkocht, ook dat is een record.

De aandelen van Nintendo stegen na de aankondiging tot 1,9 procent op de beurs in Tokio.

“Het verkooprecord is niet echt een verrassing, want het merk Pokémon lijkt onverslaanbaar”, aldus analist Serkan Toto in Tokio. “Wat interessant is, is dat dit spel geplaagd wordt door bugs en opvallende performantieproblemen die de ouderdom van de Switch-software duidelijk aan het licht brengen. Maar diehardfans malen daar niet om.”

Momentum

De Switch van Nintendo is intussen vijf jaar oud. Met grote spellanceringen probeert Nintendo het momentum te behouden voor de verkoop. Tijdens de coronapandemie lukte dat met ‘ Animal Crossing: New Horizons’ en recenter ook met ‘Splatoon’.

Ter vergelijking: rivaal Sony kende eerder deze maand zijn succesvolste lancering met ‘God of War Ragnarök’. Daarvan werden er op een week tijd 5,1 miljoen exemplaren verkocht.

Beide Japanse entertainmentgiganten hebben voorzichtige voorspellingen gedaan voor het komende jaar, omdat de vraag in de loop van dit jaar afzwakte. Nintendo verlaagde zijn prognose voor de verkoop van Switch-consoles met een tiende, onder meer door aanhoudende chiptekorten.