Niemand minder dan David Beckham is bereid tot gesprek over overname van zijn ex-club Manchester United

Het blijft bewegen bij Manchester United. Na de breuk met Cristiano Ronaldo beslisten de Amerikaanse eigenaren om de club op de markt te gooien. Niemand minder dan David Beckham is bereid om een gesprek aan te gaan met als doel de club over te nemen.

Voor alle duidelijkheid: ondanks een schitterende carrière heeft Becks onvoldoende geld verdiend om het team persoonlijk over te kopen. Maar Beckham, reeds eigenaar van MLS-club Inter Miami FC, zou namens een consortium bereid zijn om te babbelen over de toekomst van de club. Potentiële investeerder hopen met de figuur van David Beckham iemand te hebben in wie de supporters wel vertrouwen hebben. Beckham verdedigde negen seizoenen lang de kleuren van de Reds, goed voor zes nationale titels en één keer de zege in de Champions League. Beckham geldt als een icoon van de Noord-Engelse club.

De eigenaren van Manchester United, de Amerikaanse familie Glazer, kondigde dinsdag aan dat ze de club te koop stelden. Zeventien jaar geleden werden ze eigenaar van de club maar een groot succes is dat nooit geworden. De relatie tussen de Amerikaanse eigenaren en de achterban van Manchester United is al geruime tijd flink verzuurd. Ze kregen meermaals het verwijt de club enkel te zien als een investering en dat er geen emotionele binding is met de club. Dat was ook één van de kritieken van Cristiano Ronaldo.

Bedragen zijn er niet genoemd maar dat het om veel geld gaat, spreekt voor zich.