Energieleverancier dreigt kraan dicht te draaien, maar Jurgen weigert “tweemaal teveel” te betalen: “Ik ben hun bank niet”

Jurgen Exelmans toont zijn voorstel tot hogere voorschotfactuur. Hij moet met zijn bedrijf voortaan 2.074 euro per maand voor energie betalen aan Octa+, terwijl hij op basis van zijn eigen verbruik het afgelopen jaar maar duizend euro per maand moest betalen. — © Joris Herregods

Kontich

Jurgen Exelmans, zaakvoerder van carrosseriebedrijf Enzo Repair in Kontich, moet van zijn energieleverancier Octa+ plots een voorschotfactuur van 2.074 euro per maand betalen. Dat is bijna drie keer meer dan wat zijn bedrijf tot hiertoe betaalde. “Dat fors verhoogde bedrag is eenzijdig opgelegd en helemaal niet aangepast aan ons verbruik”, zegt Jurgen Exelmans. Octa+ dreigt ermee om geen energie meer te leveren als Enzo Repair het aangepaste voorschot niet betaalt.