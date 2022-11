Ongewenste dickpic wordt strafbaar: “Slachtoffers hoeven zich nergens meer voor te schamen”

Met de hervorming van het strafwetboek loodst minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) het seksueel strafrecht de 21ste eeuw binnen. Daar hoort ook een update bij van de straffen voor online intimidatie: die worden voortaan gelijkgeschakeld met de straffen voor óffline belaging.

Het zal voortaan volstaan dat iemand één keer seksueel getinte beelden verspreidt om van een strafbaar feit te spreken. Waar vroeger nog meerdere inbreuken nodig waren om vervolgd te kunnen worden, zal het Openbaar Ministerie nu sneller kunnen ingrijpen. Zo kan één ongewenste foto of dickpic versturen al strafbaar zijn, zegt een woordvoerder van het kabinet-Van Quickenborne. "Slachtoffers hoeven zich nergens meer voor schamen. Alleen wie beelden verspreidt zonder toestemming is in de fout, niemand anders", klinkt het.

De dader hangt een gevangenisstraf tot drie jaar boven het hoofd. Deze straf kan worden opgetrokken tot vijf jaar als het slachtoffer de dader kende, of tot twintig jaar wanneer het slachtoffer minderjarig is.

Het hoeft niet per se te gaan over seksueel getinte intimidatie om strafbaar te zijn. Doxing, of de publicatie op een onlineforum van de persoonlijke gegevens van een slachtoffer, zoals adres, telefoonnummer, seksuele of genderoriëntatie wordt ook opgenomen in de nieuwe wetgeving.

Geweld in opmars

Het probleem blijft prangend: 6 op 10 vrouwen tussen 15 en 25 jaar kregen al te maken met online intimidatie, zegt een studie van Plan International. Andere bevragingen leveren nog hogere cijfers op. Vaak is het de bedoeling om slachtoffers in een slecht daglicht te stellen of de mond te snoeren, met dikwijls ingrijpende gevolgen voor de loopbaan van het slachtoffer.

"Daarom was het zo belangrijk dat deze nieuwe realiteit opgenomen werd in het nieuwe strafwetboek", zegt staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz (Ecolo), die meewerkte aan de hervorming. "Voor het eerst wordt duidelijk gesteld dat intimidatie niet langer herhaald moet worden om strafbaar te zijn. Slachtoffers zijn nu beter beschermd, ook tegen raids (aanvallen online door twee of meer personen, red.)."

Voldoende ernstig

De drempels om een aangifte te doen zijn vaak nog hoog. Door dat binnenkort online mogelijk te maken, kan dat verhelpen. Maar de echte uitdaging ligt in de opvolging, zegt Liesbet Stevens, professor seksueel strafrecht aan de KU Leuven. Het is bij velen nog altijd niet ingedaald dat een dickpic versturen al voldoende is om iemands rust ernstig te verstoren, zegt ze. De politie gaat dus mee moeten investeren in de bestrijding van online belaging. "Dat betekent dat agenten die rond digitale criminaliteit werken, veel werk zullen bijkrijgen. Daar moet ruimte voor worden gemaakt. Anders blijft de wet dode letter."