16-jarige joyrider negeert rode lichten, scheurt met 110 km per uur door Mechelse binnenstad en crasht in plantvak

De politie van de zone Mechelen-Willebroek kon dinsdagavond een joyrider staande houden in Mechelen. Al ging dat niet zonder slag of stoot. De jonge chauffeur vluchtte weg van de agenten, reed daarbij meermaals door het rood en over het fietspad, haalde snelheden tot 110 kilometer per uur en crashte uiteindelijk in een plantvak.

Iets na 21 uur dinsdagavond trok een personenwagen de aandacht van een politiepatrouille. Op de achterbank van de kleine Renault Zoe zaten maar liefst vier mensen. “Maar toen onze collega’s het voertuig wilden intercepteren op de Zwartzustersvest, negeerde de bestuurder de aanmaningen en nam hij de vlucht”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

“Op het kruispunt met de Frederik de Merodestraat reed de bestuurder een eerste keer door het rode licht”, aldus Van de Sande. “Hij maakte linksomkeer tussen de verkeersborden en reed richting het Hoogstratenplein en de Zandpoortvest. Ter hoogte van de Bleekstraat reed hij opnieuw door het rood en over het fietspad om een bus in te halen. Daarbij bracht hij ook fietsers en voetgangers in gevaar. Tijdens de vlucht haalde hij snelheden tot 110 kilometer per uur.”

Crash in plantvak

Aan de Augustijnenstraat reed de man nog een derde keer door het rood. Via het Raghenoplein ging hij de Hanswijkstraat in en scheurde aan 100 kilometer per uur door het centrum. Via de Vijfhoek, de Graaf van Egmontstraat en de Schuttersvest reed hij aan de Brusselpoort richting Koningin Astridlaan. “Daar wilde hij de ventweg nemen, maar de bestuurder verloor de controle over zijn stuur en strandde in een recent aangelegd plantvak”, zegt Van de Sande.

De chauffeur bleek een 16-jarige jongen uit Antwerpen te zijn. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af, maar gaf wel toe dat hij samen met vrienden wilde joyriden. Daarvoor had hij met een vals account en op naam van een 88-jarige man een voertuig geleend via een autodeelsysteem. De deelwagen werd door de politie in bewaring genomen.