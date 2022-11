Standard is in blijde verwachting van nieuwe zusterclub: eigenaars 777 Partners dicht bij overname Hertha BSC

Standard is in blijde verwachting van een nieuwe zusterclub. Na Sevilla (minderheidsaandeelhouder), Genoa, Red Star Paris, Vasco Da Gama en Melbourne Victory staan de Amerikaanse eigenaars van Standard 777 Partners nu ook op het punt om meerderheidsaandeelhouder te worden bij de Bundesliga-club Hertha BSC.

De investeringsmaatschappij uit Miami heeft een akkoord met de huidige hoofdaandeelhouder van Hertha, Tennor Holdings, om hun aandeel van 64,7 procent binnen de afgesplitste profvoetbalafdeling van de club over te nemen. De deal moet wel nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Hertha en de Deutsche Fussball Liga. Als zij het licht op groen zetten, dan zou het gaan om de grootste buitenlandse overname in de geschiedenis van de Bundesliga. Over de kostprijs van de overname is nog niets bekend.

‘50+1’-regel

Door de ‘50+1’-regel in het Duitse profvoetbal is het onmogelijk voor externe investeerders om een club volledig over te nemen. Wel kunnen ze een meerderheidsbelang verkrijgen in de professionele voetbalactiviteiten van een club, maar ook dan blijft de beslissingsmacht (50% van de stemmen plus één stem) in handen van de moederclub. In tegenstelling tot bij Standard zal 777 Partners dus niet alles voor het zeggen krijgen bij Hertha.