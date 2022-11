Het begon met gele lintjes, stilaan werd het gevaarlijker: het groeiende verzet van de guerrillero’s in Oekraïne

Om de Russen te tonen dat de Oekraïense wil niet gebroken kan worden, hingen activisten, en later ook burgers, overal gele lintjes in Cherson. Dat geweldloze verzet krijgt nu ook voet aan de grond in de andere regio’s van Oekraïne. Ivan zette het allemaal in gang en zorgde ervoor dat het symbool overal te zien is. “En zo kon een gebouw waar Russen zaten plots wel eens ontploffen”, glimlacht hij.