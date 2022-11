Sirine versus Ibtissam: voetbalzussen nemen het zaterdag tegen elkaar op. “Zij blijft op en naast het veld mijn voorbeeld”

De 32-jarige Ibtissam Bouharat bond na een onderbreking van zes jaar opnieuw de voetbalschoenen aan bij KV Mechelen. Haar 19-jarige zus Sirine Bouharat maakte in het tussenseizoen de overstap van Eendracht Aalst naar AA Gent. Ibtissam heeft al een succesvolle carrière achter de rug en speelde meer dan vijftig wedstrijden met de nationale ploeg van Marokko. Zij werd ook als lid van Standard Luik en RSC Anderlecht tweemaal verkozen tot beste Afrikaanse speelster in ons land en speelde tussen 2014 en 2016 in het buitenland bij PSV Eindhoven.

Sirine daarentegen steekt net haar neus aan het venster, maar heeft onlangs wel een eerste stage met de nationale beloftenploeg van Marokko achter de rug en mag ook van een internationale carrière dromen.

“We hebben ondanks ons grote leeftijdsverschil een hechte band met elkaar”, bevestigt Sirine. “Ibtissam heeft een mooie loopbaan uitgebouwd en is altijd mijn idool geweest. Zij blijft op en naast het veld mijn grote voorbeeld. We hebben dan ook hetzelfde profiel. We kunnen zowel op de acht als op de tien uit de voeten. Ik ben zeker dat ik nog veel van haar kan leren. Omdat we zussen zijn, gunnen we elkaar natuurlijk het succes, al hopen we allebei zaterdag te winnen.”

“Wij moeten na de 0-4-zege bij Eendracht Aalst opnieuw winnen om onze ambitie op een plaats in de play-offs kracht bij te zetten. Dit geldt ook voor onze thuismatch op 4 december tegen Sporting Charleroi. We hebben een jonge en onervaren ploeg, maar zetten iedere week stappen vooruit. Ik ben naar AA Gent Ladies gekomen omdat het een ambitieuze ploeg is en ik hier meer progressie kan maken”, besluit Sirine.

Sirine Bouharat speelt sinds dit seizoen bij AA Gent Ladies: “We hebben een jonge en onervaren ploeg, maar zetten iedere week stappen vooruit. ” — © Nic Declercq

Goede raad van grote zus

“Na twee zwangerschappen besloot ik om opnieuw de voetbalschoenen aan te binden”, zegt grote zus Ibtissam, die ook omwille van haar professionele carrière een time-out inlaste. “Het is fysiek nog steeds moeilijk om gewend te geraken aan het hoge ritme in de Super League, maar er bestaat niets mooiers dan zelf op het veld te staan. Ik hoop nog minstens twee jaar door te gaan indien ik gespaard blijf van zware blessures.”

Ibtissam heeft niets dan lof voor Sirine, al geeft ze ook wat raad mee. “Sirine heeft veel kwaliteiten en kan het nog verder schoppen dan ik”, weet Ibtissam. “Zij moet wel beseffen dat enkel voetballend vermogen niet volstaat om een mooie loopbaan uit te bouwen. Het hangt ook af van werklust, mentaliteit en zelfvertrouwen hebben. Zij is jong en kan veel progressie maken. Het is mooi dat wij zaterdag tegenover elkaar staan, maar mijn focus ligt nog meer op een goed resultaat. Ons doel is als promovendus het verzekeren van het behoud.”

“Ik heb voor de WK-wedstrijd van zondag tussen België en Marokko geen uitgesproken voorkeur”, doet Ibtissam uit de doeken. De familie Bouharat heeft Marokkaanse roots, maar de zussen zijn geboren en getogen in het Brusselse. “Ik heb geen voorliefde voor één bepaald land. Ik heb een speciaal shirt ontworpen waarvan de ene helft bestaat uit de outfit van de Rode Duivels en de andere helft uit het shirt van Marokko. Het zou mooi zijn indien België en Marokko beide naar de 1/8ste finales doorstoten. Ik heb alvast het voordeel dat ik zondag niet kan verliezen”, sluit Ibtissam al lachend af.