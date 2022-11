Fan probeert alcohol in het stadion te krijgen met omgebouwde verrekijker, maar daar trapt de Qatarese politie niet in

De Mexicanen openden het toernooi afgelopen dinsdag met een doelpuntenloos gelijkspel tegen Polen. Fans van Mexico probeerden op een wel heel inventieve manier alcohol binnen te smokkelen in het stadion. Een verrekijker was op slinkse wijze omgebouwd tot een handige bidon, maar dat hadden de Qatarese veiligheidsdiensten snel doorzien.

In Qatar geldt in en rond de stadions een absoluut alcoholverbod. Aanvankelijk was met de FIFA afgesproken dat er in de buurt van het stadion ‘fanzones’ zouden komen waar alcohol wel getolereerd zou worden, maar die belofte werd enkele dagen voor de start van het WK nog ingetrokken, tot ongenoegen van toernooisponsor Budweiser.