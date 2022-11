VN-mensenrechtencommissaris spreekt over “tirannie” in Iran

Iran probeert activisten, het middenveld en journalisten in diskrediet te brengen en ze te bestempelen “als agenten van vijanden en van buitenlandse staten”, aldus Türk. “Dat is voor hen een gemakkelijk narratief. Zoals we in de geschiedenis gezien hebben is dat het typische narratief van tirannie, om af te leiden van de oorzaak van de problemen.” Hij benadrukt ook dat de conservatieve methoden van het regime de situatie alleen maar erger maken.

De Mensenrechtencommissaris riep de autoriteiten ook op om het geweld en de intimidatie tegen vreedzame demonstranten onmiddellijk te stoppen en de ongeveer 14.000 mensen vrij te laten die werden opgepakt vanwege hun deelname aan de protesten. Onder hen bevinden zich ook minderjarigen.

LEES OOK. Al 40 buitenlanders opgepakt voor deelname aan protesten in Iran

Onderzoek

Verschillende landen pleiten voor een formeel onderzoek door onafhankelijke experts naar de situatie in Iran. Woensdagnamiddag zal daarover een resolutie gestemd worden in de Mensenrechtenraad.

Iran zegt woensdag dan weer dat de westerse landen die het onderzoek vragen “geloofwaardigheid missen” om Teheran de les te spellen. “De rechten van het Iraanse volk zijn sterk geschonden door zogezegde verdedigers van de mensenrechten vanwege de eenzijdig opgelegde sancties door het Amerikaanse regime en de wrede sancties van de westerse landen, in het bijzonder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk”, zei de Iraanse vertegenwoordiger Kadijeh Karimi tijdens de vergadering.