Topman van Orpea-België stapt op: “Hebben CEO nodig die gespecialiseerd is in het verbeteren van ons businessmodel”

Vorige week dinsdag maakte Orpea een drastisch transformatieplan bekend om de rusthuizenketen overeind te houden. “Een deel van dat plan is de evaluatie van alle buitenlandse activiteiten. En België is een van die landen waarbij de situatie niet gunstig is”, zegt Verboven. “Het doel is om het vertrouwen te herstellen met de partijen, maar daarvoor is er een duurzame financiële basis nodig. Iets wat er vandaag niet is in België”, zegt ze.

Daarom begint vandaag een nieuwe CEO bij Orpea: Olivier Van Houtte. Hij neemt de plaats in van Geert Uytterschaut die twee jobs combineerde: CEO van Noord-Europa en van België. “Olivier wordt geen crisismanager”, benadrukt Verboven. “Hij wordt CEO van het Belgische luik. We hebben een profiel gezocht dat beter is dan dat van Geert om te helpen bij het verbeteren van het businessmodel. Dat is nodig om goede zorgen te kunnen blijven geven”, klinkt het.

Uytterschaut zal niet alleen zijn job als CEO van Orpea-België opgeven, maar ook zijn plaats als CEO Noord-Europa.

Erkenning intrekken

Rusthuizenketen Orpea kwam eerst in Frankrijk in opspraak wegens wantoestanden in verschillende woonzorgcentra. Ouderen zouden dagenlang geen verzorging hebben gekregen, zouden ondervoed zijn en zouden in hun uitwerpselen moeten blijven zitten.

Niet veel later kwam Orpea ook in Vlaanderen onder vuur te liggen. Twee centra, eentje in Oostende en een in Antwerpen, werden onder verhoogd toezicht geplaatst. Intussen is dat lijstje langer geworden met de Vordestein in Schoten, De Hoef in Hulsthout en Het Dorp in Houthalen-Helchteren.

Van het woonzorgcentrum in Antwerpen, Park Lane, liet de Vlaamse zorginspectie weten dat het nu ook de erkenning wil intrekken. Park Lane is het duurste rusthuis van ons land met een prijskaartje van gemiddeld 4.800 euro per maand. En toch zijn er heel wat mankementen, zoals het ontbreken van leuningen en handgrepen in de wc’s of de afwezigheid van zonnewering. Er is ook te weinig personeel, er is ’s nachts een gebrek aan verpleegkundige permanentie en er is geen ergotherapeut in dienst.

