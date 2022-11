Alweer moet kinderopvang sluiten “na ernstige gevarensituatie”

Het Vlaams agentschap Opgroeien heeft de vergunning geschorst van een gezinsopvang in Machelen. Dat valt donderdag te lezen op de website van het agentschap. De beslissing dateert van gisteren/woensdag en gaat onmiddellijk in.

In een reactie bevestigt een woordvoerster de beslissing. Het zou gaan om een onthaalouder die maximaal acht kinderen tegelijk kan opvangen. De schorsing kwam er bij “dringende noodzakelijkheid”, en dat “na een zeer recent gemelde en ernstige gevarensituatie” die maakt dat het agentschap erg bezorgd was over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen in de opvang.

De werkgever schorste de onthaalouder blijkbaar al eerder deze week en de ouders werden eind vorige week ingelicht. Hij ondersteunt de ouders ook in hun zoektocht naar een minstens tijdelijke andere opvangplaats.

De schorsing geldt tot wanneer Opgroeien weer alle garanties heeft dat de organisator voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden. Het agentschap betrekt ook het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) om een risico-inschatting te maken.