Analiste verlaat tv-uitzending tijdens match nadat ze verneemt dat haar moeder overleden is in verkeersongeval

Drama voor Nadia Nadim. De Deense was door ITV als analiste in de studio uitgenodigd. Daar kreeg ze tijdens de wedstrijd te horen dat haar moeder overleden was aan de gevolgen van een verkeersongeval.

De 34-jarige Nadim speelt momenteel voor het Amerikaanse Louisville maar heeft ook een verleden in de Engelse Premier League bij Manchester City. En dus werd ze door de Britse tv-zender ITV uitgenodigd als analiste voor de wedstrijd tussen Denemarken en Tunesië. Tijdens de wedstrijd kreeg Nadim, aanwezig in Qatar, een telefoontje met het bericht dat haar moeder overleden was aan de gevolgen van een verkeersongeval. Ze verliet meteen de studio, na de match deelde de moderator enkel mee dat Nadim de studio had moeten verlaten. Daags deelde ze via Instagram het afschuwelijke nieuws mee.

Nadim is van opleiding arts, haar ouders ontvluchtten destijds Afghanistan en vestigden zich in Denemarken. Daar ontdekte Nadim haar voetbaltalent, ze is nog altijd Deens record-international.