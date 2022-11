Valesca Ampoorter en leider OH Leuven staan alweer met beide voeten op de grond: “Tegen Standard mogen we onze voorsprong op Anderlecht niet te grabbel gooien”

Valesca Ampoorter: “We hebben aan maturiteit gewonnen, want anders was die zege tegen Anderlecht er niet gekomen.” — © BELGA

Door afgelopen zaterdag van Anderlecht te winnen hebben de vrouwen van OH Leuven in de titelstrijd een gouden zaak gedaan. “Maar de weg is nog lang en we mogen niemand onderschatten, zeker Standard niet”, zegt centrale middenveldster Valesca Ampoorter.

“Afgelopen zaterdag hebben we in Anderlecht inderdaad een mooie namiddag beleefd”, vertelt Valesca Ampoorter. “Beide ploegen zaten al met een gelijkspel in het achterhoofd toen plots die winning goal voor ons nog uit de lucht viel. Wat een ontlading, hiervoor hebben we al die tijd gevochten. Ik kreeg net als de ploegmaats een onbeschrijflijk goed gevoel. En ik kan alleen maar vaststellen dat wij dit seizoen heel wat aan maturiteit hebben bijgewonnen, want anders was die zege er niet gekomen. En laat me wel benadrukken dat indien er zaterdag één ploeg recht had op die zege, wij het wel waren.”

De 18-jarige klasbak geniet nog van de Leuvense prestatie in de topper. “Laten we het dan ook de komende weken niet te grabbel gooien. Binnen de paar dagen spelen we twee keer tegen Standard. Eerst zaterdag thuis in competitie, daarna dinsdagavond in Luik voor de beker. Bij ons heeft amper iemand een beker gewonnen. Laat ons dus duidelijk stellen dat de competitie en de titel voorrang krijgen, maar dat we die beker niet naast ons gaan neerleggen. Ikzelf wil ook eens graag zo een bekerfinale spelen.”

Sterk Standard

“Op het terrein van Standard wonnen we op de derde speeldag moeizaam met 0-1 en het blijft best opletten. Het zou jammer zijn als we na die prestatie van zaterdag onze voorsprong zomaar te grabbel zouden gooien. Onze coach heeft ons in ieder geval al met de voeten op de grond gehouden.”

“Ik wil er ook graag aan toevoegen dat die zege van zaterdag en de leidersplaats te danken is aan de ganse groep en niet alleen aan de elf die op het veld stonden. We hebben een fantastische kern waarin iedereen voor iedereen door het vuur gaat. Zeker tijdens deze drukke periode met midweekmatchen hebben we iedereen nodig. Want ik verwacht twee keer een sterk Standard en een wedstrijd waarin we tot de laatste minuut alles zullen moeten geven.”