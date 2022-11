Sarah Palin opnieuw niet verkozen in Huis van Afgevaardigden

Sarah Palin, een van de gezichten van de ultraconservatieve Tea Party, is opnieuw niet verkozen in het Huis van Afgevaardigden. Dat voorspellen onder meer CNN en The Associated Press. Palin verloor van de Democrate Mary Peltola, die er in augustus voor zorgde dat de zetel voor het eerst in 50 jaar in handen kwam van de Democraten.

De zetel van Alaska was een van de weinige zetels die nog moesten worden toegekend aan een kandidaat. De staat heeft onlangs dan ook een nieuw verkiezingssysteem ingevoerd, waarbij alle kandidaten deel uitmaken van dezelfde voorverkiezing en de kandidaten met de meeste stemmen doorgaan. Daardoor nam Peltola het op tegen twee Republikeinen op 8 november. De kiezers moeten de kandidaten ook rangschikken, en wanneer geen van de kandidaten 50 procent haalt, wordt gekeken wie op de tweede plaats staat.

Peltola, die deel uitmaakt van de inheemse bevolking van Alaska, won in augustus al een eerste keer van Palin, toen een speciale verkiezing werd gehouden na het overlijden van volksvertegenwoordiger Don Young. Nu wint ze ook een volledige termijn: volgens CNN haalde Peltola ruim 54 procent en Palin 45 procent. Palin vervoegt zo het rijtje van door Donald Trump gesteunde rechtse kandidaten die hun verkiezing niet gewonnen hebben.

Peltola is de eerste Alaska Native die het schopt tot het Congres. In augustus meldden de media dat een kwart van de bevolking van Alaska Natives zijn, en dat zij over het algemeen niet uitgesproken Republikeins of Democratisch zijn.

Democraat Mary Peltola — © AP

Republikein voor afzetting Trump

Nog in Alaska werd de Republikeinse Lisa Murkowski opnieuw verkozen. Zij was de enige Republikeinse senator die gestemd heeft voor de afzetting van Donald Trump na de bestorming van het Capitool en die kandidaat was voor een herverkiezing. Ze haalde het uiteindelijk van haar Republikeinse rivaal Kelly Tshibaka, die door Trump gesteund werd, en de Democraat Pat Chesbro.

Volgens de voorspellingen van The New York Times hebben de Democraten nu 213 zitjes in het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen 220. Het is enkel nog wachten op het resultaat van een district in Californië en eentje in Colorado, waar de Republikeinse kandidaten een voorsprong hebben van een paar honderd stemmen. Hoewel de Republikeinen een ‘rode golf’ voorspeld hadden, wordt hun voorsprong op de Democraten maar iets groter dan die van de Democraten vandaag. Nu hebben de Democraten 220 zetels, de Republikeinen 2013 en zijn twee zitjes leeg.