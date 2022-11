Goed was het niet tegen Canada, maar de Rode Duivels hebben wel een wereldrecord beet (dat ze voorlopig delen met Brazilië)

Het mag dan allemaal niet bijzonder geweest zijn tegen Canada, de Rode Duivels hebben wel een wereldrecord beet. Voorlopig nog gedeeld met Brazilië (1986-1994 en 2002-2010), want beide voetballanden zijn de enige ooit die acht zeges op rij in de groepsfase boekten. Die reeks begon al in 2002. Nog één zege tegen Marokko en de Belgen worden alleen wereldrecordhouder. Een overzicht.

© BELGAIMAGE

België-Rusland 3-2

14 juni 2002, Shizuoka, groep H

De Rode Duivels onder aanvoering van Marc Wilmots en Gert Verheyen spelen met het mes op de keel. Ze haalden uit hun eerste twee wedstrijden tegen thuisland Japan en Tunesië slechts twee punten en moeten de Russen kloppen om naar de tweede ronde te gaan. Met goals van Johan Walem (schitterende vrije trap), invaller Wesley Sonck en Wilmots halen de Duivels het met 3-2. De Russen moeten naar huis. De Belgen hebben geen idee dat dit het begin van een wereldrecordreeks zou zijn.

© REUTERS

België-Algerije 2-1

17 juni 2014, Belo Horizonte, groep H

Na twaalf jaar afwezigheid op het WK staan de zenuwen in het Braziliaanse Belo Horizonte gespannen. Nog meer als de Duivels na 25 minuten op achterstand komen tegen Algerije. Het zijn uitgerekend de invallers Marouane Fellaini en Dries Mertens die uiteindelijk voor de 2-1-zege zorgen. Oef.

© AP

België-Rusland 1-0

22 juni 2014, Rio de Janeiro, groep H

De wedstrijd die te boek staat als de doorbraak van Divock Origi, op dat moment pas 19 jaar en verrassend door bondscoach Marc Wilmots in de selectie opgenomen. In de slotfase met een 0-0 op het bord onderneemt de jonge aanvaller een dribbel en speelt Eden Hazard vrij, die keihard binnenknalt. 1-0 en de Rode Duivels zijn al zeker van de volgende ronde.

© AFP

België-Zuid-Korea 1-0

26 juni 2014, Sao Paolo, groep H

Er staat voor de Rode Duivels niets meer op het spel. Ze zijn zelfs al zeker van de groepswinst en bondscoach Marc Wilmots laat dan ook vooral spelers die in de eerste twee wedstrijden niet in actie kwamen, opdraven. Steven Defour krijgt in de eerste helft nog rood en Anthony Vanden Borre breekt zijn kuitbeen. Veel onfortuin, maar Jan Vertonghen slaagt er toch in te scoren.

© BELGAIMAGE

België-Panama 3-0

18 juni 2018, Socchi, groep G

Tijdens de eerste groepsmatch op het WK in Rusland vier jaar later verloopt het in de eerste helft allemaal wat moeizaam tegen Panama, debutant op een WK. Romelu Lukaku is de gebeten hond, want hij zit niet goed in de match. Na de rust breekt Dries Mertens de ban met een knappe goal en voegt Lukaku er nog twee aan toe. Goed begonnen.

© AFP

België-Tunesië 5-2

23 juni 2018, Moskou, Groep G

De Rode Duivels zijn helemaal los, op hun allerbeste. Ze spelen de Tunesiërs van het kastje naar de muur en Lukaku en Eden Hazard scoren telkens twee keer. Twee wedstrijden ver en net als vier jaar eerder zijn de Rode Duivels zeker van de tweede ronde.

© AP

België-Engeland 2-0

28 juni 2018, Kaliningrad, Groep G

Wat een vreemde wedstrijd. Een wedstrijd die geen van beide landen, België en Engeland zijn alle twee al zeker van de tweede ronde, best kan winnen. Want dat betekent dat je aan de moeilijke tabelhelft komt en in de volgende ronde toplanden als Brazilië en Frankrijk kunt treffen. Adnan Januzaj speelt het spel niet mee en scoort de 1-0. België zit aan de moeilijke helft, Engeland aan de makkelijke. Beide landen zullen pas in de halve finales sneuvelen.

© ISOPIX

België-Canada 1-0

23 november 2022, Doha, Groep F

Vandaag is nog altijd de vraag hoe de Duivels deze eerste wedstrijd op het WK in Qatar konden winnen. Ze spelen een zwakke partij en de Canadezen, pas voor de tweede keer op een WK, zijn veel beter. Maar ze scoren niet en Michy Batshuayi wel. Dat betekent acht zeges in de groepsfase op rij. Nog één zege en de Belgen worden alleen wereldrecordhouder.