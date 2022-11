Jasper Van Oudenhove keert met FCV Dender terug naar vertrouwde grond: “Intussen bewezen we dat we het niveau van deze reeks waard zijn”

Na de zes op zes tegen de RSCA Futures wil Dender dat overdoen tegen Club NXT. Van Oudenhove droeg destijds nog de aanvoerdersband bij de Brugse beloften en ontmoet vrijdag in Roeselare ongetwijfeld flink wat bekende gezichten. “Ik speelde een jaar lang op Schiervelde, dat toen al de thuishaven was van de Brugse beloften. Ik werkte er onder Sven Vermant en Rik De Mil. De ploeg onderging intussen een metamorfose. Enkel met doelman Shinton speelde ik nog samen. Het is best leuk om nog eens neer te strijken in Roeselare. Bij de heenmatch sloeg ik toch ook praatjes met oude bekenden, maar ons doel is wel duidelijk. We gaan voluit voor een nieuwe driepunter. Tegen de beloftenploegen zitten we aan een 13 op 18, waarmee we beter doen dan de concurrentie. Ook nu proberen we ons surplus aan ervaring aan te wenden om het verschil te maken. Tegen de technisch bedreven RSCA Futures hadden we het met vlagen moeilijk, maar we plaatsten daar andere kwaliteiten tegenover en werden baas na rust. Tegen Club NXT wonnen we de heenmatch toch ook verdiend.”

Coach Regi Van Acker roteerde de jongste matchen veelvuldig, maar dat lijkt de automatismen niet te schaden. “Iedereen krijgt zijn kans en dat houdt iedereen scherp”, weet Van Oudenhove. “Iedereen blijft knokken om een basisplaats af te dwingen. Ik voel me goed op de positie van linksmidden, waar ik defensief mijn taak vervul, maar ook voor offensieve impulsen kan zorgen met mijn loopvermogen als grootste troef. Het was best leuk om tegen SL16 een goaltje mee te pikken. Elke zege wordt belangrijk als je weet dat we met vier ploegen op een zakdoek staan in de strijd voor de zesde plaats. We openden de competitie met een tegenvallende 1 op 15, maar zetten sindsdien serieuze stappen voorwaarts. Intussen bewezen we toch uitvoerig dat FCV Dender het niveau van deze reeks waard is. Indien we de play-offs zouden halen, zou dat uiteraard een enorme meevaller betekenen. Dan spelen we tien toppers zonder enige druk. Dan zit je toch in een betere uitgangspositie dan in de playdowns, al tellen we negen punten voorsprong op Virton en Jong Genk.”

Bachelor bijna binnen

Van Oudenhove combineert het profvoetbal in het Dender Football Complex met studies lichamelijke opvoeding in Gent. “Ik moet enkel nog een stage afwerken en een eindwerk indienen om mijn bachelor op zak te steken. Mijn eindwerk betreft motivatie in het voetbal, waarvoor ik enquêtes afwerk. Best interessant als je zelf in het wereldje vertoeft. Voorts is het best handig dat ik in Outer woon, op korte afstand van ons stadion. Ook voor mijn ouders en de familie is het best handig. De thuiswedstrijden missen ze zelden. Toen ik nog bij Brugge voetbalde, lag dat toch moeilijker.”