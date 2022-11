Vader van de man die vijf mensen doodschoot in Colorado: “Ik ben blij dat mijn zoon geen homo is”

Aaron Brink zegt “opgelucht” te zijn dat zijn zoon “geen homo” is. De 22-jarige Anderson Lee Aldrich wordt ervan beschuldigd afgelopen zaterdag vijf mensen te hebben vermoord en achttien anderen te hebben verwond in een homoclub in Colorado Springs.

“Ze vertelden me over het incident, een schietpartij waarbij meerdere mensen betrokken waren”, vertelt Brink, die ook bekendstaat onder zijn artiestennaam Dick Delaware. De man is namelijk een voormalige MMA-vechter en pornoacteur. Maar het was niet het feit dat zijn zoon verdacht werd van moord, dat hem het meest shockeerde.

“Dan kwam ik erachter dat het in een homobar was”, vertelt Brink aan CBS8. “Ik dacht: Mijn God, is hij homo? Ik werd bang. Shit, is hij homo? Maar hij is niet homo. Fieuw”, klinkt het. Volgens Aldrichs vader zou “homo zijn niet stroken met hun religieuze waarden”.

“Mormonen doen niet aan homo’s. Wij doen dat niet”, zegt hij verwijzend naar het feit dat hij en zijn familie aanhangers zijn van de mormoonse kerk. Die laatste bevestigde aan The Daily Beast dat Aldrich lid was van de kerk, maar al enige tijd niet meer actief was geweest.

Aldrick opende op 19 november kort voor middernacht het vuur in Club Q voor hij door twee omstanders bedwongen werd. Hij werd aanvankelijk in het ziekenhuis opgenomen met verwondingen, maar werd vervolgens overgebracht naar de El Paso-gevangenis.