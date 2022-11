Kim, Kim, Kim, Kim en Kim: ziehier het defensieve blok van Zuid-Korea (en de nachtmerrie voor een commentator)

Ook voor Zuid-Korea is het WK begonnen. Is het om de Uruguayanen zand in de ogen te strooien of is het een makkelijkheidsoplossing voor bondscoach Paulo Bento. Feit is dat doelman en de vier verdedigers met zijn allen dezelfde familienaam dragen: Kim.

Nu is Kim een frequent voorkomende naam in Zuid-Korea, nog frequenter dan Janssens en Peeters in Vlaanderen. Zo uitzonderlijk is de aanwezigheid van een ‘Kim’ op het voetbalveld dus niet. In de kern van 26 spelers die de Portugese bondscoach Paulo Bento ter beschikking heeft, zijn dan ook zes spelers met de familienaam Kim opgenomen.

Wel opvallend is dat vijf onder hen ook de aftrap tegen Uruguay hebben gehaald. Nog opvallender is dat de vijf het defensieve blok van Zuid-Korea vormen. Seung-gyu Kim staat in doel, Moon-hwan Kim is de rechtsachter, Min-jae en Young-gwon Kim staan centraal achterin. Jin-su Kim tenslotte houdt de linkerflank in de gaten.