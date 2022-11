Bouchez: “Geen wisselmeerderheid over kernuitstap, dat is niet mijn manier van werken en zou een puinhoop worden”

De MR is niet van plan op zoek te gaan naar een wisselmeerderheid over het terugschroeven van de kernuitstap na 2025. Dat heeft partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez verklaard aan Le Soir.

Dat Kamerlid Marie-Christine Marghem haar wetsvoorstel mee liet ondertekenen door oppositiepartijen N-VA en DéFI, werd de Franstalige liberalen niet in dank afgenomen. Volgens de groenen ging het gewoon om deloyaal gedrag, terwijl CD&V het “niet de meest verstandige strategie” noemde. De demarche werd bovendien slecht onthaald omdat de regering onderhandelt met Engie over het langer openhouden van twee centrales.

“Er kan voor mij geen sprake van zijn een wisselmeerderheid te zoeken. Dat zou een puinhoop zijn. Dat is niet mijn manier van werken”, reageert Marghems partijvoorzitter. “Ik wil dat we vooruitgang boeken in het nucleair dossier met Vivaldi, ik zet me daarvoor in. De onderhandelingen lopen met Engie en ik zou graag zien dat die sneller vooruitgaan, maar ik wil vooral dat ze positief evolueren en tot resultaat leiden.”

LEES OOK. Regering rijdt zichzelf in de vernieling: “Ze zijn te laf om te besturen en te laf om eruit te stappen” (+)

Kamerfractieleider Benoît Piedboeuf zegt eveneens de discussie te steunen, “maar niet onder deze vorm.”