Wereldsterren spotten in Qatar: onze reporters op bezoek in het hotel van Ronaldo, John Terry, Roberto Carlos en… Radja

Het WK in Qatar: da’s één grote sterrenparade op én naast het veld. Het walhalla is evenwel het superdeluxe Fairmont Hotel in Doha, waar de FIFA al zijn legends te slapen legt. Van Luis Figo tot Didier Drogba: het kruim van de voetbalwereld. Normaal loop je dat hotel niet zomaar binnen, maar wij werden uitgenodigd door Radja Nainggolan, de enige Belg ter plaatse. Opeens zaten we naast de Brazilianen Ronaldo en Roberto Carlos. Verslag van een waanzinnige middag.