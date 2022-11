DE WIEG VAN LEANDER DENDONCKER. “Hij was een jaar jonger, maar altijd de beste”

Leander Dendoncker (uiterst rechts) had zo’n 20 jaar geleden als spelertje van FC Passendale allicht nooit durven dromen dat hij woensdag basisspeler zou zijn bij de Rode Duivels in de eerste WK-match tegen Canada. — © Belga, Stefaan Beel

Passendale

Vandaag de dag zijn het allemaal wereldsterren en kunnen ze bijna nergens meer anoniem over straat lopen. Maar ook onze Rode Duivels begonnen natuurlijk ooit als kleine jongen te voetballen bij hun lokale ploegje rond de kerktoren. In deze reeks gaan we op zoek naar de wieg van de Duivels die ons straks in Qatar mee naar de wereldtitel moeten loodsen. In deze aflevering: FC Passendale, de wieg van Leander Dendoncker.