Had jij deze vreemde en nieuwe WK-statistiek ook al opgemerkt? Wat is ‘contested’ balbezit?

Hebt u zich ook al afgevraagd wat ‘contested’ balbezit is? Het verschijnt elke wedstrijd wel eens in beeld. Na België-Canada bleken de Rode Duivels 46 procent balbezit te hebben, de Canadezen 43 procent. De overige 11 procent is ‘contested’. Gecontesteerd dus.

“Dit is het moment wanneer geen team de bal gecontroleerd in bezit heeft”, verklaarde Arsène Wenger, hoofd van de afdeling mondiale voetbalontwikkeling bij de FIFA. Volgens Wenger is deze nieuwigheid duidelijker om de dominantie van een ploeg weer te geven dan het vroegere zwart-witsysteem waarin honderd procent balbezit netjes over twee teams werd verdeeld.

Want er zijn natuurlijk momenten die in een grijze zone vallen. Wanneer twee spelers in duel gaan om een bal, in de lucht of over de grond, wordt balbezit als ‘gecontesteerd’ beschouwd. Op dat moment heeft niemand de bal ‘onder controle’. Ook het moment dat een verdediger een bal opruimt of afblokt, wordt niet gezien als ‘gecontroleerd’ balbezit. Idem voor een doelman die een poging pareert. In dergelijke gevallen wordt balbezit pas toegekend aan het team dat de bal dan opvangt, controleert en een nieuwe fase opzet.