Politie op zoek naar identiteit van vrouw

De Franstalige vrouw werd op 27 oktober aangetroffen in Brussel. Ze verklaart dat ze Viviane Zerenghinaa heet en 36 jaar oud is. Naar eigen zeggen is ze geboren in Argentinië en heeft ze enkele maanden in Eupen doorgebracht, luidt het in een opsporingsbericht. Het huidig onderzoek heeft deze informatie echter nog niet kunnen bevestigen, meldt de politie.

Herken je deze vrouw, neem dan contact op met de onderzoekers via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800-30.30.30.