Ambulancier probeert meisje (17) te redden, maar weet niet dat het haar eigen dochter is: “Mijn ergste nachtmerrie is uitgekomen”

Een Canadese ambulancier die vorige week werd opgeroepen voor een zwaar verkeersongeval, kreeg achteraf te horen dat ze haar eigen dochter had behandeld. Het 17-jarige slachtoffer was wegens haar verwondingen onherkenbaar voor haar moeder en is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden.

Ambulancemedewerkster Jayme Erickson kreeg op 15 november een oproep voor een ongeval in de buurt van de stad Airdrie, in de Canadese provincie Alberta. Ter plaatse trof ze samen met haar collega twee gewonden aan in een auto. Jayme ontfermde zich bijna twintig minuten lang over een geknelde passagier, die even later met een helikopter naar het hospitaal werd overgebracht.

“Na het beëindigen van mijn shift hoorde ik enkele minuten na mijn thuiskomst de deurbel”, schrijft de vrouw op Facebook. “Het was de politie. Er werd mij meegedeeld dat mijn dochter betrokken was bij een verkeersongeval. De zwaargewonde patiënte die ik zonet had verzorgd, bleek mijn eigen vlees en bloed. Mijn enige kind. Mijn dochter, Montana. Haar verwondingen waren zo verschrikkelijk dat ik haar niet eens herkende.”

Montana was na een wandeling in een park samen met een vriendin onderweg naar huis. Volgens de Canadese nieuwssite CBCverloor de bestuurder van het voertuig de controle over het stuur, vermoedelijk vanwege gladheid, waarna de auto werd aangereden door een vrachtwagen.

“Ik snelde naar het ziekenhuis van Calgary om mijn kleine meisje te zien, maar volgens de dokter maakte ze geen kans”, zegt Jayme. De tiener werd van de beademing gehaald. “Het plotselinge verlies van mijn dochter Montana breekt mijn hart. De pijn die ik voel is onbeschrijfelijk”, klinkt het. “Mijn ergste nachtmerrie is uitgekomen. Vandaag heb ik officieel afscheid genomen van mijn kleine meid. Ik kan niet anders dan boos zijn voor de korte tijd die ik met haar kreeg: 17 jaar was niet lang genoeg. Hoewel ik dankbaar ben voor de 17 jaar die ik met haar heb gehad, ben ik kapot. Ik zal je nooit zien afstuderen of trouwen, ik zal nooit weten wie je zou worden”, aldus Jayme Erickson.

© AP

De vrouw liet tijdens een persconferentie weten dat Montana orgaandonor was en dat twee van haar organen succesvol getransplanteerd zijn. “We zijn heel trots op haar, als laatste daad heeft Montana andere mensen gered. Zo zou zij dit gewild hebben. We gaan haar heel erg missen.”