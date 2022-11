Iraanse voetballer opgepakt wegens belediging nationaal team en propaganda tegen Staat

De 35-jarige voetballer uit Sanandaj, de hoofdstad van de Iraanse provincie Koerdistan, werd gearresteerd na een trainingssessie van zijn team Foolad uit Khoezestan.

Ghafouri had een foto op zijn Instagram-account geplaatst met de traditionele Koerdische outfit aan.

De voormalige aanvoerder van Esteghlal, het beroemdste team van het land, werd in juli gedwongen te vertrekken vanwege zijn herhaalde kritiek op de autoriteiten.

In Iran komen burgers al maanden op straat om te protesteren tegen het strenge islamitische regime van de ayatollahs. Aanleiding is de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Amini. Zij stierf midden september nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat er een haarlok zichtbaar was onder haar hoofddoek. De straatprotesten worden door het regime met geweld onderdrukt. Er zijn al honderden demonstranten gedood en meer dan 30.000 anderen zijn gearresteerd.